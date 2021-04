Unfallflucht in Heckendalheim : Unfallflucht in der St. Ingberter Straße

Am Donnerstag, 1. April, hat gegen 7 Uhr, der Fahrer eines schwarzen Pkw den Außenspiegel eines gegenüber dem Anwesen 103 in der St. Ingberter Straße in Heckendalheim geparkten Peugeot 207 beschädigt.

