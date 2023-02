Spektakulärer Unfall : Fahrer (96) kracht mit seinem Auto in Hauswand in Heckendalheim

Foto: BeckerBredel

Mandelbachtal Ein 96-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Heckendalheim mit seinem Auto in eine Hauswand gekracht. Ein weiterer Fahrer hatte dabei offenbar Glück im Unglück.

Ein 96-jähriger Autofahrer ist am Sonntag, 19. Februar, gegen 11.45 Uhr in Heckendalheim mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in eine Hauswand gekracht.

96-Jähriger rast über anderes Auto in Hauswand

Wie die Polizei mitteilt, ist der Unfallverursacher in der St. Ingberter Straße auf abschüssiger Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durchfuhr dann zunächst ein unbebautes Grundstück, bevor er wegen des Höhenunterschieds zum nächstgelegenen Haus in der Höhe von geschätzt 1,50 Metern über ein geparktes Fahrzeug hinweg schoss – in dem zu diesem Zeitpunkt auch jemand saß. Eine Hauswand stoppte das Auto des 96-Jährigen schließlich.

Foto: BeckerBredel

Zweiter Fahrer kommt mit dem Schrecken davon

Der Fahrer in dem geparkten Wagen kam mit dem Schrecken davon: Wie die Polizei mitteilt, blieb er unverletzt.