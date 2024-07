Baustelle in Erfweiler-Ehlingen Ein Verkehrschaos blieb vorerst aus

Das in dieser Woche befürchtete Verkehrschaos im Mandelbachtaler Ortsteil Erfweiler-Ehlingen sei erfreulicherweise ausgeblieben oder zumindest nicht so stark gewesen, wie befürchtet. Das teilte unserer Zeitung auf Nachfrage Ortsvorsteher Rainer Grün (SPD) mit. Hintergrund ist die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt bis voraussichtlich zum Ende der Sommerferien am 23. August wegen Baumaßnahmen wie Überquerungshilfen, Barrierefreiheit für Bushaltestellen und dem Glasfaseranschluss (wir berichteten ausführlich).