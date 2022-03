Vereine in Erfweiler-Ehlingen : Vereine beraten sich im Sportheim

Erfweiler-Ehlingen Am Dienstag, 22. März, treffen sich die Vereinsvertreter von Erfweiler-Ehlingen zu einer Sitzung. Ab 19 Uhr geht es im Sportheim um das Dorffest am letzten August-Wochenende und die Teilnahme am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.