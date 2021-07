Vandalismus in Ormesheim : Vandalismus an der Grillhütte am Aussichtsturm in Ormesheim

Vandalismus an der Grillhütte am Aussichtsturm in Ormesheim

Ortsvorsteher Denis Weigerding steht in der Grillhütte am Aussichtsturm und wundert sich über das nicht mehr vorhandene Mobiliar. Foto: BeckerBredel

Ormesheim Durch Vandalismus wurde die Grillhütte am Aussichtsturm zwischen Ormesheim und Gräfinthal unbrauchbar gemacht, Tische und Bänke mussten vom Forst entfernt werden, was schon vor Wochen geschah und dazu führte, dass die Hütte ihrer eigentlichen Funktion beraubt wurde.

Ortsvorsteher Denis Weigerding (CDU) hat auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitgeteilt, dass er selbst nicht gewusst habe, dass die Grillhütte unbrauchbar ist und er sofort nach unserer Nachfrage bei der Gemeinde nachgehakt und einen Ortstermin vereinbart habe. Inzwischen sei vereinbart worden, dass das Forstamt der Gemeinde Mandelbachtal die Hütte ertüchtigen werde. „Wir wollen neuen Schotter am Boden ausbringen und darauf neue Holzmöbel errichten. Auch das Umfeld der Hütte wird jetzt wieder regelmäßig gemäht, was auch nicht der Fall war. Nur durch hohes Gras kam man zur Hütte, das soll aber so nicht bleiben“, sagte Weigerding. Der Aussichtsturm ziehe viele Erholungssuchende an, der Parkplatz werde von Radfahrern, Joggern und Spaziergängern für einen Tourstart genutzt. Die hohe Frequenz sei für ihn Grund, die Anlagen zu pflegen. Der erste Mäheinsatz habe daher schon stattgefunden, die Hütte werde man kurzfristig wieder nutzbar machen. Er wolle den Schaden auch zum Anlass nehmen, die übrigen Grillplätze im Ort aufzusuchen und zu überprüfen.