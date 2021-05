Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Urnenstelenwand in Erfweiler-Ehlingen soll erweitert werden

Die Urnenstelle in Erfweiler-Ehlingen ist belegt und soll nach dem Willen des Ortsrats möglichst schnell erweitert werden. Foto: Wolfgang Degott

Erfweiler-Ehlingen Wie allenthalben festzustellen ist, haben sich die Bestattungsformen in den letzten Jahren überall merklich verändert. So trat in sehr vielen Fällen an die Stelle der Erdbestattung die Urnenbestattung.

Darüber hinaus wurde auch auf dem Friedhof in Erfweiler-Ehlingen eine Stelenwand mit 36 Kammern errichtet.

In der Online-Ortsratssitzung unter der Leitung von Ortsvorsteher Michael Abel wurde nun beschlossen, die Gemeinde Mandelbachtal zu bitten, die Thematik voranzutreiben, damit auch in den nächsten Jahren Verstorbene in einer Wand beigesetzt werden können. Der Grund des Wunsches nach Priorisierung ist damit begründet, dass die momentane Stele bald gefüllt und somit dort keine Möglichkeit mehr besteht, weitere Kammern zu belegen. Abel teilte mit, dass im gemeindlichen Haushalt für die Erweiterung bereits im vergangenen Jahr rund 23 000 Euro veranschlagt waren. Damit könnte eine gleichgroße Anlage, für die bereits das Fundament gebaut worden sei, wie die bisherige gebaut werden. Abel sprach aber auch davon, dass mit der neuen Bestattungsart der Urnenwiesengräber, die sicherlich ebenfalls als vorrangige Bestattungsform angenommen werden, eine „Dynamik“ aus der Stelenwand genommen und sie somit für eine längere Zeit benutzbar sein wird.

Auf dem Friedhof sollen bis zum Jahresende für eine Gesamtsumme von rund 10 000 Euro die Eingangstüren an der Einsegnungshalle auf der Seite zur Ballweilerstraße erneuert werden. Da auch bei den Blumentrögen Handlungsbedarf besteht, wollen sich die Ratsmitglieder bei der nächsten Sitzung vor Ort davon ein Bild machen und anschließend weitere Maßnahmen festlegen. Als Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten stehen in diesem Jahr die Instandsetzung der Drainage und die Regenwasserentflechtung auf dem Sportplatz, die Sanierung des Feldwirtschaftsweg „Langer Zaun“ und „Zum Bruchhof“ auf der Agenda.