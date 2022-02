Mandelbachtal/Blieskastel : Unwetter sorgt für Feuerwehreinsätze

Mandelbachtal/Blieskastel Besonders betroffen war in der Gemeinde Mandelbachtal erneut der Weiler Gräfinthal.

Eine ganze Reihe an Feuerwehreinsätzen brachte das Unwetter am Sonntag mit sich, ein Schwerpunkt lag erneut in Gräfinthal. Dort hatte man in den letzten Jahren immer wieder Überflutungen, ausgelöst von Wassermassen, die über die Bubenrecher Klamm nach Gräfinthal flossen. Und wie in den Vorjahren war der Rechen am Kanaleinlauf verstopft, das Wasser strömte über die Landstraße und über die Fußwege zu den Restaurants in Gräfinthal, die diesmal aber von eindringendem Wasser verschont blieben. „Man lernt offensichtlich nichts dazu“, sagte ein Feuerwehrmann, denn man hatte den Kanaleinlauf erst neu saniert, den Kanalquerschnitt vergrößert und gehofft, dass dies ausreichen würde. Das Unwetter am Sonntag, nicht gerade das heftigste der letzten Jahre, zeigte weiterhin bestehende Mängel auf. Die ganz neu angelegte Straßenböschung wurde weggeschwemmt, die Gemeinde schickte noch in der Nacht einen Bagger, um den Schachteinlauf zu reinigen. Aber es zeigte sich, dass der neue Einlauf offensichtlich ebenfalls Mängel hat. Bürgermeisterin Maria Vermeulen war vor Ort, um sich ein Bild zu machen.