Heimatfreunde Bebelsheim : Unterwegs zu den Piepmätzen bei Bebelsheim

Bebelsheim Vogelstimmenwanderung in Kleingruppen bei den Heimatfreunden: Nabu-Experte Helmut Bartscherer gab auch Erklärungen zu Nisthilfen.

Schon im vergangenen Jahr wurde die von den Bebelsheimer Heimatfreunden fest geplante Vogelstimmenwanderung Opfer der Pandemie. Leider fiel aus gleichem Grund die Veranstaltung auch in diesem Jahr aus. Man suchte nach Alternativen und hatte auch schon bald eine Lösung parat: Mit kleineren Gruppen suchte man die Nisthilfen zur Reinigung auf, eine Gelegenheit, bei der viel Wissenswertes über die heimische Vogelwelt zu erfahren war. Helmut Bartscherer, Mitglied des Naturschutzbundes (Nabu), ist seit vielen Jahren auch bei den Bebelsheimer Heimatfreunden als Wanderführer engagiert. Patrica Uth, 2. Vorsitzende des Heimatvereins, bedauerte sehr, dass nach der Absage der Veranstaltungen im Jahr 2020 auch keine besseren Nachrichten für das laufende Jahr zu vermelden sind. Aber man fand immer wieder Alternativen, um das Vereinsangebot nicht gänzlich einstampfen zu müssen. So plante man kurzfristige Exkursionen: Zwar nicht für die breite Öffentlichkeit, aber kleinere Gruppen aus maximal 2 Haushalten fanden sich nun zusammen, um sich mit dem Hobby-Vogelkundler auf den Weg zu machen zur jährliche Reinigung der künstlichen Nisthilfen So war auch Familie Uth mit Liam und Luca, Vater Stefan, Mutter Bianca und Oma Patricia über drei Stunden lang unterwegs.