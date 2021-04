Unfallflucht in Mandelbachtal : Betonpfeiler demoliert, Fahrer geflüchtet

Mandelbachtal Eine Verkehrsunfallflucht meldet die Polizei in der Zeit vom 5. April (Ostermontag), 18.30 Uhr, bis 6. April, 7.30 Uhr in der Adenauerstraße in Mandelbachtal. Wohl beim Einfahren auf die Straße von einem Parkplatz kollidierte der Fahrer mit einem Betonpfeiler.

Dieser wurde aus der Bodenplatte herausgedrückt und schräg verschoben. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.