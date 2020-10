Umwelt-Schweinerei in Mandelbachtal : Altöl im Garten: Polizei auf der Suche nach Zeugen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bliemengen-Bolchen In der Nacht zum auf Montag (5. Oktober) hat nach Polizeiangaben ein bisher Unbekannter in der Gräfinthaler Straße in Bliesmengen-Bolchen Altöl in den Vorgarten eines Wohnhauses sowie auf den davor verlaufenden Gehweg geschüttet. Hierdurch wurden die betroffenen Bereiche stark verunreinigt.

