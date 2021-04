Diebstahl in Erfweiler-Ehlingen : Unbekannte klauen Wohnwagen aus einer Einfahrt

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erfweiler-Ehlingen (red) In der Nacht von Freitag (2. April) auf Samstag wurde in der Straße „In den Schneidersgärten“ in Erfweiler-Ehlingen ein Wohnwagen der Marke Fendt gestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten hierbei den in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellten Anhänger, nachdem sie mehrere Sicherungseinrichtungen überwunden hatten.

Der Wohnwagen wurde mit einem Fahrzeug verbunden und weggefahren.