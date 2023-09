Rodung in Bliesmengen-Bolchen Ärger um Rodung im „Akazienwäldchen“

Norbert Lamberty ist immer noch außer sich. Der Mann aus Bliesmengen-Bolchen hat vor wenigen Tagen am „Akazienwäldchen“, einem Waldstück an dem Weg zwischen dem Schützenhaus und dem Ehrenfriedhof, wie aus dem Nichts und völlig ohne Ankündigung eine Rodung entdeckt. Sie geht seiner Meinung nach über das übliche Maß hinaus und ist derzeit auch nicht erlaubt. Gut ein Drittel des gesamten Weges sind nun kahl. Alles sieht mehr als wüst aus. Die abgesägten Bäume liegen teilweise noch wild auf dem Gelände. Lamberty spricht gar von einem „Naturfrevel“ und vermutet den 10. August, an dem alles geschah. Er komme öfters hier vorbei und konnte vorher nichts feststellen. Der besorgte Bürger tippt darauf, dass das Gelände der Gemeinde gehört und diese auch den Rodungsauftrag erteilt hat. Vorsorglich habe er das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) informiert.