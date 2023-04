Überflutungen in Gräfinthal Weiter Ringen um Lösungen gegen Starkregen

Kaum Neuigkeiten brachte ein Ortstermin der Gräfinthaler Anwohner mit der Mandelbachtaler Rathausspitze in Sachen Starkregenproblematik. Zum Dialog trafen Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD), Bauamtsleiterin Petra Schößer-Werner, Ortsvorsteher Timm Braun (CDU) und dessen Stellvertreter Willi Lagaly (FWG) mit dem Gros der Menschen zusammen, die den kleinen Weiler bewohnen. Allen voran Daniel Wagner, der Besitzer der Gräfinthaler Mühle. Er hatte sich für den Termin die Mühe gemacht und ein Modell erstellt, um die Problematik an der Bubenrecher Klamm am Anwesen Stiller zu zeigen. „Wir sind da, um Lösungen zu finden“, sagte Maria Vermeulen zu Beginn. „Es geht ja schon seit 2018. Zeit für Lösungen war ja genug. Nicht erst, wenn das Wasser bei mir vor der Tür steht“, rief Wagner die Situation in Erinnerung. Zentraler Punkt könnte ein Rechen sein, der das Wasser, welches vom Berg durch die Bubenrecher Klamm fließt, vom Treibgut und Unrat befreit. Dieser müsste vor dem Kanaleingang platziert sein. „Der müsste weiter oberhalb hin“, empfahl Peter Bachmann, einer der Aktiven der Gräfinthaler Naturbühne und selbst Ingenieur. Daniel Wagner hält den Aufwand für gering. Ein einfaches, verzinktes Gitter würde seiner Meinung nach ausreichen. „Das Bauwerk wurde verändert. Seit ich Ortsvorsteher bin, kam es fünfmal zu Starkregen-Ereignissen. Vorher, mit Ausnahme des großen Hochwassers 2018, fast gar nicht“, bilanzierte Timm Braun.