Wie Tristan Vinzent den Titel erlangte 60-jähriger Extremsportler aus Ormesheim ist Weltmeister im Quintuple-Ultratriathlon

Ormesheim · Extremsportler Tristan Vinzent vom TuS Ormesheim ist am Ziel seiner Träume. Der 60-Jährige hat sich in Frankreich in der Disziplin Quintuple-Ultratriathlon zum Weltmeister gekürt. Er legte 1130 Kilometer in knapp 122 Stunden zurück.

12.07.2024 , 18:00 Uhr

Der Ormesheimer Ultratriathlet Tristan Vinzent feiert im Ziel im französischen Colmar mit der Deutschland-Fahne seinen WM-Sieg. Der 60 Jahre alte Musiklehrer gewann den Weltmeister-Titel in der Altersklasse 60 bis 64. Foto: Tristan Vinzent

Von Stefan Holzhauser