SV Heckendalheim : Spielertrainer verrät seinen künftigen Verein

Heckendalheim Tobias Krieger vom FC Kutzhof II wird in der kommenden Saison die Fußballer des SV Heckendalheim aus der Kreisliga A Bliestal trainieren (wir berichteten). Der 30-jährige Abwehrspieler war in der Saison 2017/18 beim FC Neuweiler II in der Kreisliga A Saarbrücken als Trainer aktiv, ehe er in gleicher Funktion zum FC Kutzhof II in die Kreisliga A Theel wechselte.

