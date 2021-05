Wehmut nach Abriss in Bliesmengen-Bolchen : Ein Traditionsgasthaus geht in die Knie

Bliesmengen-Bolchen Gebäude in der Bliestalstraße wurde abgerissen. Eine Baulücke wird es aber nicht geben.

Das frühere Gasthaus „Zum Sportplatz“ in Bliesmengen-Bolchen ist seit wenigen Tagen Geschichte. Das Gebäude in der Bliestalstraße, indem sich bis vor etwa zwei Jahren noch ein Döner-Laden und ein Bistro befanden, ist abgerissen. Die Geschichte des Hauses geht bis aufs Jahr 1786 zurück, erzählt Klaus Nagel unserer Zeitung. Der Dorfhistoriker weiß, dass es mit dem ehemaligen Schwesternhaus daneben eng verbunden war. Nach diversen Um- und Anbauten sowie Besitzerwechseln gelangte es 1943 in den Besitz der Familie Ochs. Oskar Ochs machte das Gasthaus indirekt zum „Sportheim“, da es auf dem Sportplatz dahinter damals noch keine Gastronomie gab. Ochs selbst war auch lange Jahre Vorsitzender des örtlichen Sportvereins. Wir hatten versucht, mit dem heutigen Besitzer zu sprechen, was allerdings nicht gelang. Deshalb haben wir mit dem Stadionsprecher des SV Bliesmengen-Bolchen (SVB) gesprochen. „Das Haus ist nach dem Krieg zum Stammlokal der Fußballer geworden. Hier spielte sich, was den SVB betraf, so gut wie alles ab“, erinnerte sich Günther Klingler. Ob Vorstandssitzungen, Mannschaftsbesprechungen, sogar die Aufstellung der Fußballer sei am Stammtisch im Gasthaus gemacht worden. Und die Nicht-Sportler fanden sich etwa zum Skat oder zum Doppelkopf im Gasthaus ein. Legendär war der Frühschoppen, zu dem die „Menger“ nach dem Hochamt gingen. Die damalige Kirche St. Petrus in Ketten, die heute als Friedhofskapelle der Gemeinde Mandelbachtal genutzt wird, befindet sich genau gegenüber und war damals noch in Betrieb.