Gemeindeverwaltung Mandelbachtal : Der Neue sieht den Bürger als Kunden

Neuer Hauptamtsleiter in Mandelbachtal: Sven Illig ist seit wenigen Wochen der leitende Beamte im Rathaus in Ormesheim. Foto: Peter Gaschott

Mandelbachtal Sven Illig ist seit einige Wochen neuer Hauptamtsleiter der Gemeinde Mandelbachtal. Er will im Ormesheimer Rathaus einiges bewegen.

Einen langen Atem zu haben, sich seine Kräfte genau einzuteilen – das macht Marathonläufer aus. Keine schlechten Eigenschaften überdies, wenn man beruflich Neuland beschreitet. Sven Illig lief den Main-Marathon mit, er trainiert über lange Distanzen, und er hat vor, im Mandelbachtaler Rathaus einige Hürden zu überwinden. Seit ein paar Wochen ist der 56jährige Pfälzer Hauptamtsleiter.

Der Hauptamtsleiter ist im Rathaus stets der ranghöchste nicht gewählte Beamte. Das bedeutet konkret, dass nur seine Chefin, Bürgermeisterin Maria Vermeulen, in der Verwaltungshierarchie über ihm steht. Er ist der Büroleiter der Bürgermeisterin, er bestimmt in wesentlichen Zügen die Struktur der Verwaltung. Wir wollten von ihm wissen, was er vorhat im Mandelbachtaler Rathaus. Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Sven Illig viel Interessantes zu erzählen.

Illig entstammt einer Kaufmannsfamilie. Diese Information ist wichtig, um sein Denken zu verstehen. Illigs Bruder ist als Kaufmann in Indien Leiter eines weltumspannenden Unternehmens. Die Eltern waren Kaufleute mit eigenem Geschäft, in dem Sven Illig einen guten Teil seiner Kindheit verbrachte. In Münchweiler an der Rodalb war das, und dort wohnt er auch heute. „Ich bin aus der Art geschlagen, wurde nicht Kaufmann, sondern Beamter“, erzählt er uns. Er war beschäftigt in Mainz beim Landesuntersuchungsamt. Dort überwacht man die Herstellung von Wein, hält aber auch ein waches Auge auf die pharmazeutischen Unternehmen in der Pfalz.

Sven Illig wollte näher an seinen Wohnort. Sah sich um nach Stellenausschreibungen. Die Gemeinde Mandelbachtal suchte einen Leiter des Ordnungsamtes. Er bewarb sich, bekam die Stelle. Das war just zu der Zeit, als Sven Sieger das Mandelbachtaler Rathaus als Hauptamtsleiter verließ. Maria Vermeulen fragte den neuen Ordnungsamtsleiter, ob er sich vorstellen könnte, das Hauptamt zu übernehmen. Er übernahm es zusätzlich zu seiner Funktion im Ordnungsamt. „Lange kann diese Doppelfunktion nicht bestehen bleiben, wir müssen beim Ordnungsamt nachpersonalisieren“, sagt die Bürgermeisterin, die sehr zufrieden mit Illig als Leiter ihres Büros ist.

Jetzt kommt wieder das Denken des Kaufmanns ins Spiel. Für Illig sind die Bürger Kunden. Er ist weit weg vom hierarchischen Beamtendenken. Auf die Menschen zugehen, sie ernstnehmen, das sind Grundpfeiler seines Selbstverständnisses. Der Rathausmitarbeiter ist zunächst dem Kunden verpflichtet, er ist für seine Bedürfnisse und Wünsche da. So wird gerade an einem Konzept für eine Bürgersprechstunde der Bürgermeisterin getüftelt. Greifbar, ohne künstlich aufgebaute Distanz soll die Verwaltung sein. Und es sind Kleinigkeiten, die große Wirkung zeigen – die Bediensteten im Rathaus haben mittlerweile Visitenkarten, damit der Bürger weiß, mit wem er es zu tun hat. Als gut bezeichnet der neue Hauptamtsleiter auch die Arbeit mit den Gremien. Er muss die Sitzungen des Rates vorbereiten, er ist neben der Bürgermeisterin der Ansprechpartner der politischen Vertreter der Gemeinde. „Ich selbst bin politisch nicht aktiv, wenn ich auch einer demokratischen Partei angehöre, die nicht die Partei der Bürgermeisterin ist.“ Illig sieht sich als Teamplayer. „Im Team ist man stärker, jeder soll mitmachen, jeder soll eingebunden sein.“

Illig sieht Mandelbachtal keineswegs als Sprungbrett für eine weitere berufliche Entwicklung: „Ich bin hier angekommen. Hier will ich bis zur Pension bleiben“, erzählt er uns. Wobei die Pension noch in weiter Ferne liegt. Bis dorthin will er in Mandelbachtal noch einiges bewegen.