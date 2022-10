Polizei löste Rechts-Rock-Konzert auf : Sportverein wusste nichts vom Rechts-Rock-Konzert

Im Clubheim des SV Heckendalheim hatte die Polizei am vergangenen Samstagabend nach einem Rechts-Rock-Konzert eingegriffen. Foto: BeckerBredel

Heckendalheim Die Polizei hatte am Samstagabend (29. Oktober) mit einem Großaufgebot in einem Vereinsheim in der Gemeinde Mandelbachtal eine Veranstaltung von Rechtsextremen aufgelöst (wir berichteten). Insgesamt 40 Einsatzkräfte seien vor Ort zusammengezogen worden.

Zuvor war eine überregional bekannte Rechtsrockband aufgetreten, wobei die Polizei keine Angaben machte, wie sie von dem Auftritt erfahren hatte, und wo der Auftritt genau stattgefunden hatte. Dieses Geheimnis lüftete der betroffene Verein inzwischen selbst. Der Sportverein Heckendalheim hat sich seinerseits an die Öffentlichkeit gewandt und fühlt sich hintergangen. Natürlich war der Einsatz von mehr als einem Dutzend Streifenwagen im Ort nicht lange verborgen geblieben, die Aktion wurde Dorfgespräch. Das abgelegene Vereinsheim des Sportvereins sei „für eine private Geburtstagsfeier“ angemietet worden, von einem Konzert habe man gar nichts gewusst. Der Verein schreibt in einer Mitteilung: „Der SV Heckendalheim distanziert sich ausdrücklich von jeglicher Form rechtsradikaler und nationalsozialistischer Aktionen. Stand jetzt können wir wegen der laufenden Ermittlungen keine genaueren Aussagen treffen“, teilt der Verein mit.

Als die Polizei gegen 22.15 Uhr eingetroffen war, verließen bereits die ersten Teilnehmer das Event und waren im Ort unterwegs oder fuhren ab. Rund 20 Personen waren nach Angaben der Beamten noch im Clubhaus. „Eine offensichtlich zuvor aufgetretene, überregional bekannte Rechtsrockband war nach Angaben von Teilnehmenden bereits abgereist“, schrieb die Polizei, die den Staatsschutz eingeschaltet hat und weiß, dass das Anmieten von Lokalitäten für „private Geburtstage“ System hat.