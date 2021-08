Fußball-Saarlandliga : Der Bliesmenger Heimfluch hält an

Haben zu Hause nicht viel zu feiern: Die Anhänger des SV Bliesmengen-Bolchen mussten am Samstag saisonübergreifend die fünfte Heimpleite ihrer Mannschaft mitansehen. An diesem Dienstag muss – oder darf – der SVB wieder auswärts ran. Allerdings beim SV Auersmacher, dem Topfavoriten auf den Saarlandliga-Titel. Foto: Stefan Holzhauser

Bliesmengen/Brebach Saisonübergreifend hat der SV Bliesmengen-Bolchen am Samstag in der Saarlandliga die fünfte Heimpleite in Folge kassiert. Gegen den SC Halberg Brebach unterlag der SVB mit 0:2. Selbst vom Elfmeterpunkt wollte das Runde nicht ins Eckige. Heute Auswärtsspiel beim Top-Favoriten Auersmacher.