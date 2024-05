SV Bliesmengen-Bolchen Eine Klatsche – und keine Schützenhilfe

Freud und Leid liegen so nah nebeneinander: Während der FV Eppelborn auf der anderen Seite des Platzes den Aufstieg in die Oberliga feiert, sind Marvin Schneider (am Boden), Alexio Brauer (vorne) und ihre Mitspieler enttäuscht. Sie müssen mit dem SV Bliesmengen-Bolchen in die Verbandsliga absteigen.

Foto: Mervan Rostam / Sportfotografie Rostam