Saarlandpokal Warum der FC Bayern als Warnung dient

Der abstiegsbedrohte Fußball-Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen erwartet an diesem Mittwoch um 19 Uhr in der fünften Runde des Saarlandpokals den auf einem Höhenflug befindlichen Regionalligisten FC Homburg, der sensationell im Achtelfinale des DFB-Pokals steht. Dass Pokalwettbewerbe ihre eigenen Gesetze und Außenseiter in K.o.-Spielen eine Chance haben, hat nicht zuletzt der 2:1-Heimsieg des Drittligisten 1. FC Saarbrücken in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen den deutschen Rekordmeister und Rekord-Pokalsieger Bayern München vor einer Woche gezeigt. Oder der 2:1-Heimsieg des FCH am Tag zuvor gegen Zweitligist Spvgg. Greuther Fürth.