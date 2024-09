Kabarett in Ormesheim Wenn im „Café Solo“ ein Piano auf den Kopf gestellt wird

Zwei Herren im Frack traten auf die Bühne, Meisterpianist Kivits und Tenor Stenzel, und alles roch erstmal nach einem ganz normalen Klassikkonzert. Aber da sollte sich das Auditorium ganz gewaltig täuschen. Zwar wurden beispielsweise mit dem Strauß’schen Donauwalzer und Mendelssohns Lied ohne Worte von Pianist Kivits hervorragend interpretierte Werke vorgetragen, sein wahres Können blitzte aber erst auf, als er im Zusammenspiel mit Tenor Stenzel und unter Zuhilfenahme zahlreicher obskurer technischer Eigenbauten, den Klassikern von Mozart, Bach und Co. zu einem urkomischen Eigenleben verhalf. Teils stand das Piano kopf, und Kivits spielte darunter im Liegen weiter, teils hatte ein uralter Spezial-Plattenspieler für Schmunzeln gesorgt. Auf die Schallplatte mit Beethovens vierter Symphonie legte Stenzel einfach die Platte mit der fünften darüber, und es ertönte und „entstand“ – oh Wunder! – Beethovens Neunte. Dann gab es einen Notenständer, der im Takt zur Musik wippte und sich bewegte und den Weltrekordversuch, das schon sehr schnell im 6/8-Takt gesetzte Stück „La Danza“ von Gioachino Rossini textlich in einer Minute unterzubringen. Skurril und atemberaubend zugleich.