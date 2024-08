Bilanz nach Starkregen in Mandelbachtal Starkregen flutete in Mandelbachtal Keller und Gärten

Extreme Regenfälle in Mandelbachtal und Umgebung haben in der vergangenen Woche ungeahnte Überflutungen und Schäden ausgelöst. Nach Angaben der Gemeinde, die an diesem Freitag eine Bilanz des Unwetters zog, wurden innerhalb nur einer Stunde rund 40 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. In der Folge gab es dramatische Bilder: Zerstörung, Schlamm, überflutete Straßen sowie vollgelaufene Keller und Wohnungen. „Im Unterschied zum Pfingsthochwasser – als es zu schweren Überflutungen in Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen kam – waren diesmal vor allem die nördlicher gelegenen Ortsteile Ommersheim, Wittersheim und Erfweiler-Ehlingen betroffen.