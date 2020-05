In Mandelbachtal wird niemand allein gelassen : Hier ist man noch enger zusammengerückt

Die Einkaufshelferinnen in Ormesheim (von links): Margot Görlinger-Jochem, Jasmin Kurka und Lana Riebes. Foto: BeckerBredel

Mandelbachtal Bilanz der guten Taten in Mandelbachtal: Enorm viele Leute wollen und wollten helfen.

„Frisches Obst, knackiges Gemüse, Fleisch von der Frische-Theke, Eier und Milch“, das sind die häufigsten Wünsche der Anwohner im Mandelbachtal, die die Einkaufshilfen in der Corona-Zeit nutzten und immer noch nutzen. Bereits seit Mitte März bieten einige Vereine und Organisationen in Mandelbachtal Einkaufshilfen für Risikogruppen an. „Hier wohnen viele ältere Menschen, deren Familien nicht in der Nähe leben“, erzählt Jasmin Kurka, Sachbearbeiterin im Rathaus in Ormesheim. Die Gemeindeverwaltung habe Listen mit Helfern erfasst und koordiniere das Projekt. Knapp 15 Vereine, einzelne Helfer und Organisationen engagieren sich mit insgesamt zirka einhundert Erwachsenen und Jugendlichen. Darunter sind unter anderem Privatpersonen, Jugendclubs, Freiwillige Feuerwehren, Kulturvereine, Chor- und Gesangsvereine und viele weitere.

„Wir engagieren uns regelmäßig für soziale Projekte. Also war es für uns keine Frage, dass wir auch den Einwohnerinnen und Einwohnern in Ormesheim in der Corona-Krise helfen möchten“, sagte unser Zeitung Lana Riebes vom Jugendclub Ormesheim. 35 Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren helfen den Rentnern bei ihren Einkäufswünschen. In Ormesheim wird ein älteres Paar betreut. „Wir erhoffen uns, dass sich noch mehr Anwohner melden, die Hilfe benötigen. Niemand muss sich schämen, wir sind froh für all diejenigen, denen wir helfen können“, so die 21-jährige Studentin. In Mandelbachtal seien viele Kinder und Enkelkinder für die Risikogruppen zuständig. So werden beim eigenen Einkauf die Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs für die Großeltern einfach mitgebracht.