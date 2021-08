Veranstaltungen ab 30. August : Stadt Blieskastel informiert über Einschulungsfeiern

Am kommenden Montag starten auch in den Blieskasteler Grundschulen viele Neulinge. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Blieskastel Das neue Schuljahr steht vor der Tür, und die Stadt Blieskastel bittet im Zusammen-hang mit der Einschulung der Schulneulinge der Grundschulen um Beachtung einiger Punkte. Die Einschulung der Schulneulinge erfolgt in allen Grundschulen am Montag, den 30. August.

Die Eltern und Erziehungsberechtigten sollten am ersten Schultag die Kinder zur Schule begleiten, da sie dort noch wichtige Informationen erhielten. Außerdem sei es wichtig, die Schulneulinge mit dem Schulweg vertraut zu machen. Die Busse zur Schülerbeförderung führen zu den bekannten Zeiten. Die zugehörigen Fahrpläne finden man auf der Homepage der Stadtverwaltung Blieskastel. Und so sollen die Einschulungsfeiern an den Standorten ablaufen:

In der Grundschule Am Würzbacher Weiher, Hauptstandort Niederwürzbach mit Dependance Aßweiler, wird sie an beiden Standorten um 10 Uhr stattfinden. Im Anschluss gehen die Schulneulinge mit der Klassenleitung zu ihrem ersten Unterricht in ihren Klassensaal. In dieser Zeit sind alle Eltern zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Unterricht endet an diesem Tag für die Schulneulinge an beiden Standorten um 11.30 Uhr. Für alle anderen Klassen beginnt der Unterricht an diesem Tag an beiden Standorten um 8 Uhr und endet um 12.35 Uhr. Der Schulbus fährt im Anschluss.

An der Grundschule der Stadt Blieskastel Kirchberg-Schlossberg, Hauptstandort Lautzkirchen (Kirchbergschule) mit Dependance Schlossberg steigt die Einschulungsfeier am Hauptstandort in Lautzkirchen um 8.30 Uhr auf dem Schulhof. Die Einschulungsfeier an der Dependance Schlossberg beginnt um 10 Uhr im Pfarrzentrum (Schlossbergstraße, neben der Schlosskirche). Im Anschluss an die Feiern gehen die Schulneulinge mit der Klassenleitung zu ihrem ersten Unterricht in ihren Klassensaal. In dieser Zeit sind alle Eltern zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Unterricht endet an diesem Tag für die Schulneulinge am Hauptstandort Lautzkirchen um 10 Uhr, an der Dependance Schlossberg um 11.30 Uhr. Für alle anderen Klassen beginnt der Unterricht an diesem Tag an beiden Standorten um 8 Uhr und endet um 12.35 Uhr, heißt es von Seiten der Verwaltung weiter.