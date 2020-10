Sprinter in Mandelbachtal erheblich beschädigt : Unfallflucht: Zeugen gesucht

Mandelbachtal Am Samstagabend gegen 20.15 Uhr kam es nach Polizeiangaben zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Rubenheimer Straße in Erfweiler-Ehlingen. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter Sprinter mit HD-Kreiskennzeichen durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren stark beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

