Rennen für den guten Zweck : Kinder spenden 7400 Euro für den guten Zweck

An einer Verpflegungsstation konnten die lauffreudigen Kinder quasi wieder auftanken. Foto: Daniela Rubeck

Erfweiler-Ehlingen Zum ersten Mal hat die Arnold-Rütter-Schule Mandelbachtal in diesem Jahr einen Spendenlauf veranstaltet, der im Wald auf dem Hölschberg oberhalb von Erfweiler-Ehlingen ausgetragen wurde.

„Alle 162 Schüler nahmen daran teil und liefen dafür zunächst gemeinsam in den Wald, wo sich die acht Klassen an ihre vier Start- und Zielpunkte verteilten“, so Rektorin Gerlinde Garcia, für die es das letzte Schuljahr war. Sie ist nun im Ruhestand (wir berichteten) .

Nach dem Startschuss wurden fleißig zahlreiche Runden gedreht, wobei jeder Schüler in seinem Tempo und so viele Runden rennen durfte, wie er konnte. Zur Kontrolle bekamen die Jungen und Mädchen bei jeder Runde einen Strich auf den Arm, wobei viele fleißige Eltern halfen. Außerdem gab es eine Verpflegungsstation mit Essen und Getränken, an der die Kinder quasi wieder „auftanken“ konnten.