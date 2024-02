Rainer Barth wird 80 Rainer Barth feiert seinen 80. Geburtstag

Im Anschluss an die Bundeswehrzeit studierte Barth bis 1969 in Saarbrücken und war danach als Lehrer an den Grundschulen in Kirkel, Wittersheim und Bliesmengen-Bolchen und an der Hauptschule in Ommersheim tätig. Ab 1990 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2004 war er Schulleiter an der Grundschule Ballweiler mit Dependance in Aßweiler. Seit seiner Hochzeit im Mai 1968 lebt er in Ormesheim, wo er später im Wohngebiet Steinacker sein Haus gebaut hat. Mit seiner Ehefrau Heide, die tragischerweise schon 1999 verstarb, stammen seine beiden Kinder Markus und Andrea. Seit 2002 ist er verheiratet mit Anne Barth. In seiner Freizeit wandert der Hundeliebhaber Rainer Barth leidenschaftlich gerne, in den vergangenen Jahren auch unterschiedliche Routen des Jakobsweges nach Santiago de Compostela in Galizien. Mit dabei ist auch immer sein Fotoapparat.