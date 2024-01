SPD Ormesheim SPD Ormesheim stellte ihre Wahl-Kandidaten vor

In der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Ormesheim haben die Mitglieder, die Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl im Saarland am 9. Juni für den Gemeinderat und den Ortsrat gewählt. Dabei konnten die Mitglieder des Ortsvereins ein aus ihrer Sicht ausgewogenes Personalkonzept zwischen Jung und Alt, Frauen und Männern, Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen und Verbänden aufstellen und die ganze Breite des gesellschaftlichen Lebens in Ormesheim berücksichtigen. Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger zur Wahl, sie sind bereit, in den nächsten fünf Jahren viel Zeit, Arbeit und Engagement für die politische Arbeit in Mandelbachtal und Ormesheim zu investieren.