Vereinsfest in Erfweiler-Ehlingen : Vereine in Erfweiler-Ehlingen feierten gemeinsam

Vereine in Erfweiler-Ehlingen feierten gemeinsam

Vereinsfest in Erfweiler-Ehlingen

Gut belegt waren um die Mittagszeit die Plätze beim beim Sommerfest der Vereine in Erfweiler-Ehlingen. Foto: Wolfgang Degott

Erfweiler-Ehlingen Das neue Dorffest hatte eine gelungene Premiere. Nur nach einem passenden Namen für die Veranstaltung wird noch gesucht.

Zwei Jahre Pause, neues Konzept: Das Dorffest in Erfweiler-Ehlingen, das zuvor 38 Mal stattgefunden hatte, feierte als Sommerfest der Vereine einen gelungenen Re-Start. Schon freitags herrschte Stimmung auf dem Gelände der ehemaligen Tennisplätze beim Warm-up mit den „Tower Vibration“ des Jugendclubs, trotz einiger technischer Probleme. Nachdem die Mitglieder seit mittwochs die „Location“ vorbereitet hatten, sorgte am ersten Abend DJ Marblo und samstags DJ Tim Slavik für den richtigen Rhythmus aus luftiger Höhe.

Bei der offiziellen Eröffnung durch die treffsicheren Schläge beim Fassbieranstich füllte sich der neue Festplatz in der Schützengasse rund ums Sportplatzgelände, oder wie es Bürgermeisterin Maria Vermeulen ausdrückte, im Umfeld des Hauses der Vereine. Olaf John, stellvertretender Ortsvorsteher, assistiert vom Bundestagsabgeordneten Markus Uhl und der Landtagsabgeordneten Jutta Schmitt-Lang freute sich, dass es gelungen sei, nach vielen Besprechungen und Absprachen diese neue Festform aus der Taufe zu heben. Insbesondere das Orgateam um die Vorsitzende des Dorfvereins, Carina Breyer, aber auch Ortsvorsteher Michael Abel und Frank Becker, der auch mit dem Equipment seiner Firma Terrag, unterstützte, habe mit tatkräftiger Hilfe des Löschbezirksführers Matthias Fuchs und dem Finanzvorstand des FC Erfweiler-Ehlingen, Stefan Bubel, den Löwenanteil der Vorbereitungen getragen. „Der Start ist vielversprechend, das Konzept wird angenommen und kann sicherlich, etwas weiterentwickelt, auch im kommenden Jahr wieder Grundlage für die Festtage sein,“ so Breyer. Überlegt werde jedoch über den Namen des Festes.

Benno Bubel, früherer, langjähriger Ortsvorsteher und Dorfchronist erinnerte im Gespräch mit unserer Zeitung daran, dass es Ende der 1960er Jahre eigens eine Dorfabstimmung über die Kirb gegeben habe. Sei früher die „Martinikerb“, Anfang November gefeiert worden, so sprach sich die überwiegende Mehrheit der Bewohner damals dafür aus, das Kirchweihfest am letzten Sonntag im August zu begehen. Erstmals war das dann 1971, damals noch mit einer Straußgesellschaft. 1973, bei der Einweihung der Mandelbachhalle warf das schon nicht mehr der Fall und auch nicht mehr, seit 1982 die alljährlichen Dorffeste stattfanden.

Tolle Stimmung entfachte Samstagsabends die sechsköpfige Formation „Changes“ Den Frühschoppen gestaltete die 17-köpfige Freizeitkapelle Heidehof unter der Leitung von Rudi Umbach. Sie besteht fand mit klassischer Blasmusik ihre Freunde. Den musikalischen Schlusspunkt setzte dann die Gruppe „Rolling Bones“. Neben dem Gelände am Sportplatz konnte auf der großen Wiese hinter dem Sportheim von der Feuerwehr ein bayerischer Biergarten genutzt werden. Beim Fußball-Club öffnete der Förderverein einen Bierstand, die Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugend im Dorf hatte Flammkuchen im Angebot. Die Jagdreviergemeinschaft mit ihren sechs örtlichen Jägern und Jagdpächter Rainer Grün bot Wildwürste und sonntags Spätzle mit Wildgulasch an. Minutensteaks waren bei der Jungen Union zu haben, und der Karate-Club betrieb wie bei den früheren Dorffesten seinen Weinstand. Crêpes kredenzte der Chor Querbeat, der, nachdem er bei früheren Festen immer bei anderen mitgeholfen hatte, erstmals mit einem eigenen Stand vertreten war. Salatteller gab’s sonntags beim Theaterverein Märchen T.E.E., Kaffee und Kuchen bot der Kneippverein im Sportheim an. Für die kleinen Besucher hatten sich die Helfer des Fördervereines der Arnold-Rütter-Grundschule ein buntes Kinderprogramm vorbereitet. Im kommenden Jahr feiert das Dorf seinen 800. Geburtstag, dann wird das Fest Teil des Veranstaltungsprogrammes sein.