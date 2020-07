SPD-Mitglied aus Mandelbachtal : „Meiner Meinung nach fehlt meiner Partei die Bürgernähe“

Mandelbachtal Silke Klein, ein einfaches SPD-Mitglied aus Mandelbachtal, soll vor der Bundestagswahl die Parteispitze in Berlin beraten. Sie wurde dafür ausgelost.

KLEIN Unser Parteiprogramm sollte immer beinhalten, was bereits erreicht wurde. Viele Bürger wissen gar nicht so genau, wem sie soziale Projekte zu verdanken haben. Dabei denke ich zum Beispiel aktuell an die Mindestrente oder auch an den Familienbonus in Corona-Zeiten. In Gesprächen mit meinen Mitmenschen geht es meistens nur darum, was nicht erreicht wurde. Deshalb muss das Erreichte ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Auch die Jungwähler sollte man ansprechen: Gespräche suchen, SPD-organisierte Jugendclubs oder ein SPD-organisiertes Familienfest mit Hüpfburg für die Kinder, eine Rallye mit kleinen Gewinnen. Wenn die Kinder beaufsichtigt werden, die Eltern mal zur Ruhe kommen, kommt man auch ins Gespräch. So hört man die Nöte und Sorgen der Bürger und Hilfe kann in Angriff genommen werden. Gleichzeitig erreicht man die älteren Bürger, die sich sicher ihrer jungen Familie anschließen. Auch da sehe ich Potenzial. Die Bürger sollten hautnah spüren, was die SPD für sie tun kann. Sie wollen gehört und ernst genommen werden. Bürgernähe.