Fußball Vier Zeitstrafen und zwei Rote Karten

Unmittelbar nach der Pause bereitete Elijah Manchester Homburgs Führungstreffer durch Jonas Ercan vor (46. Minute). Die DJK drängte anschließend auf den Ausgleich. Ein Kopfball von Piero Ortoleva ging knapp am Tor vorbei (68.), ehe Lorenzo Stefan am stark reagierenden Homburger Torwart Niklas Knichel scheiterte (69.). Dann klappte es aber: Cedric Hauch erzielte auf Vorarbeit von Cyril Hamann das 1:1 (73.). Doch die Homburger schlugen zurück: Mika Gilcher traf nach einem Zuspiel von Hendrik Simon zur erneuten Führung der Gäste (81.). Und Mina Ibrahim bediente Simon, der den Treffer zum 3:1-Endstand erzielte (88.). In der dritten Minute der Nachspielzeit foulte DJK-Torhüter Cedric Kiefer Homburgs Tom Gürel – Murat Adigüzel scheiterte mit dem fälligen Elfmeter an Kiefer. „Es war ein richtig intensives und gutes Saarlandliga-Spiel. Unser Gegner war richtig stark“, erklärt Homburgs Trainer Rizgar Daoud. Er ergänzt: „Meiner Meinung nach war unser Sieg aber verdient.“