Serie „Bliesgau? Natürlich!“ : Im schönen Wittersheim will man noch sehr viel bewegen

Der Ortsvorsteher von Wittersheim, Wendelin Lonsdorf steht hier auf dem schmucken Freundschaftsplatz in Wittersheim. Foto: BeckerBredel

Wittersheim Serie „Bliesgau? – Natürlich!“: Heute sind wir zum informativen Besuch bei Ortsvorsteher Wendelin Lonsdorf.

Wendelin Lonsdorf ist ein Wittersheimer, wie man nur „ein Wittersheimer“ sein kann. Geboren in Wittersheim, als Hausgeburt im Dorf. Verheiratet mit einer Wittersheimerin. Vater zweier Kinder, die beide in Wittersheim wohnen, und aufgewachsen mit Brunnenwasser aus Wittersheim, das er selbst für die Suppenküche seiner Mutter am Dorfbrunnen holen musste. „Mehr Wittersheim geht nicht“, sagt er, der mit dem Dorf fest verwurzelt ist. „Als wir gebaut haben, verbrachten wir sogar die Urlaube hier“, sagt der SPD-Ortsvorsteher, der 2014 diese Funktion übernommen hat und sich um alle Belange im Dorf kümmert.

Der gelernte Dreher und studierte Maschinenbautechniker arbeitete im Kernkraftwerksbau, wechselte später zu dem Saarbrücker Stadtwerken ins Heizkraftwerk Römerbrücke und ging dort als Einkaufsleiter bei der Energie Saar-Lor-Lux in den Ruhestand. „Bis dahin war ich stellvertretender Ortsvorsteher, dann hatte ich endlich Zeit“, sagt er. Der Job mache nicht immer nur Spaß, man wolle manchmal auch aufgeben. Es ermutige ihn aber, dass die Stimmung im Ortsrat so konstruktiv sei und man alle anstehenden Probleme so debattiere, dass man nach Kompromissen suche, die dann mit großer Mehrheit verabschiedet werden könnten. Vieles werde sogar parteiübergreifend einstimmig auf den Weg gebracht. Und nur so können man das Beste für Wittersheim erreichen, ist er überzeugt.

Das wichtigste aktuell anstehende Projekt sei der neue Dorfplatz. Wo das alte Bäckereigebäude abgerissen wurde, klafft momentan eine Baulücke, die Dorfgemeinschaft wartet auf die Fördermittelzusage und den Startschuss. Dann soll der Platz neu gestaltet, der Brunnen versetzt und der Schuppen zu einem Wirtschaftsgebäude umgebaut werden. Letztlich soll man hier kleinere Feiern veranstalten können und die Begegnung von Jung und Alt möglich werden. Selbst an eine Elektrotankstelle habe man gedacht. Auch die sei beantragt.

Das Bäckereigebäude ist schon weg, Natursteine liegen für eine neue Mauer bereit, Lonsdorf brennt darauf, dass es endlich losgeht. Ein anderes Projekt ist der neue Kalklehrpfad rund um Wittersheim. Aktuell arbeite man an der Beschilderung. Der Weg soll ein Premiumwanderweg werden, mit Abstechern durch die Steinbrüche, vorbei an den Kalköfen und mit einem Höhepunkt am Mandelbach: einer lebenden Brücke. Ein Münchner Professor plane die, sie werde aus lebendem Weidenholz geformt und habe eine enorme Tragkraft. „Die Kalköfen erreicht man dann im Rundweg, ohne dass man die Bundestraße queren muss.“ 2021 werde man die Trafostation gegenüber dem neu anzulegenden Dorfplatz mit Motiven aus dem Ort bemalen lassen, das gleiche gelte für die 17 Stromkästen im Ort. Auch die würden bald bunt. Dazu habe man Kinder gebeten, Bilder zu malen. Die werde man auf Folie aufbringen und auf die Kästen kleben. Viele dieser Projekte ermögliche der Dorfverein, der auch das alte Spritzenhaus für sich herrichte. Die Arbeiten seien durch Corona ins Stocken geraten. Ziel sei es aber, das „alte Spritzeheisje“, das „Milchheisje“, das Raiffeisenlager und die Schnapsbrennerei, die in einem Objekt zu finden seien, von außen zu beschriften und komplett zu sanieren, was bereits begonnen wurde.