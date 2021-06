Serie „Bliesgau? Natürlich!“ : Heckendalheim ist Gesegnet mit engagierten Vereinen

Heckendalheim Heute sind wir bei Ortsvorsteher Andreas Greß in Heckendalheim zum Gespräch zu Gast.

Dass am Dorfplatz frisches Quellwasser sprudelt und der Dorfplatz ein wirklich einladender Mittelpunkt des Ortes geworden ist, verdankt Heckendalheim den 4300 ehrenamtlichen Einsatzstunden der Menschen, die hier leben: Anwohner, Ortsrat, Vereine – alle zogen an einem Strang. Darauf ist Ortsvorsteher Andreas Greß noch Jahre später ganz besonders stolz.

Der Wasserwerker wollte schon 2009 Ortsvorsteher werden, damals galt aber ein anderes Kommunalselbstverwaltungsgesetz, dass es Mitarbeitern der Kommunen verbat, eine führende Aufgabe in der Gemeinde als Ehrenbeamter zu übernehmen. Mit der Anstellung bei den Wasserwerken war das Amt des Ortsvorstehers nicht vereinbar, Greß blieb Stellvertreter. Mit einer Gesetzesänderung konnte er 2014 dann doch noch Ortsvorsteher werden und freut sich über die gute Entwicklung seines Ortes. „Ich bin gesegnet mit tollen Vereinen, die sich alle kümmern“, sagt er und verweist auf den Zehn-Kilometer Rundwanderweg, der viele Gäste anziehe, auf den Obstlehrgarten am Friedhof und auf den Dorfplatz, wo wir uns auch fürs Foto treffen. Greß sitzt neben dem „Mädchen mit der Milchkanne“, einer Bronze, die 15 000 Euro kostete und das neue Wahrzeichen geworden ist.

„8000 Euro hat eine Frau aus Heckendalheim gestiftet, die nicht namentlich genannt werden will. Aber das ist klasse.“ Die Figur sei eine Hommage an die ehemalige Milchküche, die nur wenige Meter vom Brunnen entfernt zu finden war, und wo unterirdisch auch die Quelle liegt, die den Brunnen speist. Das Wasser in Heckendalheim läuft nämlich nicht über eine Kreiselpumpe, es ist frisch.

Happy ist er auch über den sich abzeichnenden Neubau des Kindergartens am Ortsausgang Richtung Staffel. Vier bis sechs Gruppen von Kindern werde man hier betreuen können und das Provisorium in Ommersheim dann aufgeben. „Viel zu wünschen bleibt mir nicht. Wir haben einfach Glück in Heckendalheim. Wir leben in einem intakten Ort, mit Bäckerei, Dorfwirtschaft und einer lebendigen Gemeinschaft.“