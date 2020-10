Jetzt redet die Chefin im Rathaus von Mandelbachtal : Bürgermeisterin: „Ideen werden im Keim erstickt“

Mandelbachtal Rathaus-Chefin von Mandelbachtal äußert sich zu den Diskussionen rund um die Ommersheimer Seniorenheim-Pläne.

Zur Diskussion um Pläne, die sich um die Errichtung eines Mehrgenerationen-Wohn- und Seniorenparks am Ommersheimer Weiher ranken, hat sich nun auch die Bürgermeisterin von Mandelbachtal, Maria Vermeulen, zu Wort gemeldet. Ihre Parteifreunde in Ommersheim hatten am Montag öffentlich erklärt, sie legten keinen Wert auf ein „Senioren-Ghetto“ (wir berichteten). Unter der Überschrift „ Ideen werden im Keim erstickt!“, führt die Chefin im Rathaus Ormesheim zunächst aus, dass der Bedarf an Pflegedienstleistungen in den Jahren 2020 bis 2060 den Höhepunkt erreichen werde, wenn die geburtenstarken Jahrgänge älter und pflegebedürftiger werden – selbstredend auch in Mandelbachtal. Als dann die Idee aufkam in Ommersheim ein Seniorenheim zu errichten, habe sich die Verwaltung grundsätzlich offen und positiv dazu gezeigt. Es sei in Ommersheim schon lange im Vorfeld – ohne dass konkrete Vorplanungen vorlagen –, über dieses Projekt geredet worden.