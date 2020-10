In Ommersheim gehen die Diskussionen weiter : Seniorenpark? Zukunftsmusik – wenn überhaupt

Nach den Vorstellungen eines Investors soll auf den Feldern in der Nähe des Ommersheimer Weihers ein großer Seniorenpark errichtet werden. Foto: BeckerBredel

Ommersheim Die Diskussion hinsichtlich der Pläne, die sich um einen Seniorenpark größeren Ausmaßes ranken (wir berichteten) reißt in Ommersheim nicht ab. So hat sich nun Sabine Langenbahn an unsere Redaktion gewandt.

Von Jörg Martin

Die Leserin möchte wissen, ob es sich bei dem in Frage kommenden Gelände überhaupt um Baugebiet handelt. Sie will wissen, ob „mal wieder Wiesen und Äcker klammheimlich umgewidmet werden?“. Langenbahn will außerdem wissen, wem die in Frage kommenden Grundstücke gehören, beziehungsweise ob diese sich vielleicht größtenteils in einer Hand befinden. Wir haben uns deshalb an den Ortsvorsteher gewandt.