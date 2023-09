Arnold-Rütter-Schule in Erfweiler-Ehlingen Nach zahlreichen Problemen auf dem Bau – Sanierungs-Abenteuer nähert sich dem Ende

Wer einen Altbau sanieren will, muss mit Überraschungen rechnen. Bei der Gemeinde Mandelbachtal hat sich das im Falle der brandschutztechnischen Sanierung der Arnold-Rütter-Schule in Erfweiler-Ehlingen nicht anders verhalten. Wobei: Was sich da an Mängeln und Nachholbedarf während des Baus zeigte, damit könnte man Bücher füllen: fehlende Installationspläne, kreuz und quer verlegte Kabel, nicht an die Deckenkonstruktion angeschlossene Wände, freiliegende Bewehrungen – und dann noch akuter Platzmangel für den Schulunterricht während den Arbeiten. Bauamtsleiterin Petra Schößer-Werner hat während der Begehung des Gebäudes mit Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) und unserer Zeitung jede Menge zu berichten. Aktuell laufen noch Arbeiten im Keller.