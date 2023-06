Am 15. Juni Schottische Musiknächte „Ceòlas“ locken nach Erfweiler-Ehlingen

Erfweiler-Ehlingen · Am Donnerstag, 15. Juni, findet auf Einladung des Verkehrsvereins Mandelbachtal „Ceòlas“ – eine schottische Musiknacht der Spitzenklasse in der historischen Kirche in Erfweiler-Ehlingen statt. Im Rahmen der von der schottischen Regierung geförderten Konzertreihe „Ceòlas“ kommen die aktuell besten zeitgenössische Folk-Musiker aus Schottland nach Deutschland.

12.06.2023, 11:41 Uhr

Auch die Band Fara tritt in der Kirche auf. Foto: Euan Robertson