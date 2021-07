Wittersheim lockt Schlagerfans : Schlager-Open-Air auf dem Platz vor der Festhalle in Wittersheim

Schlager-Open-Air auf dem Platz vor der Festhalle in Wittersheim

Wittersheim Da die geplante „Welt des Musicals“, die bereits dreimal in der Wittersheimer Festhalle für Begeisterungsstürme gesorgt hatte, Corona bedingt nicht durchgeführt werden kann, überlegte sich der Bebelsheimer Initiator Jürgen Fuchs eine Alternative.

So wird am Samstag, 28. August, 20 Uhr, auf dem Platz vor der Halle (dem ehemaligen Schulhof) ein „Schlager-Open- Air“ über die Bühne gehen. Einlass wird ab 18 Uhr sein. Derzeit sei man dabei, 40 Schlager von den 1960er-Jahren bis heute einzustudieren. Als Sänger dabei sind neben ihm noch Martin Eisler aus Wittersheim, die gebürtige Wittersheimerin Eva Sandschneider, sowie die Ormesheimerin Angela Branca, Karin Hennrich und Jens Wagner. Zudem wird eine vierköpfige Band in der Besetzung E-Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard für die musikalische Begleitung sorgen, damit alle Titel auch live zu hören sein werden.