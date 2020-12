Gegen mehr als 3000 andere Spieler durchgesetzt : Rodriguez ist ein Finanzfuchs

Mandelbachtal/Homburg Gut 1000 richtige Antworten brachten den Sieg beim Quiz der VR-Bank Saarpfalz.

„Mach mit und sei ein Fuchs!“: Unter diesem Motto waren Jugendliche seit dem 12. Oktober aufgerufen, ihr Wissen rund um das Thema „finanzielle Bildung“ mit der entsprechenden Quiz-App der Banken unter Beweis zu stellen. Genau das habe die Gewinnerin der dritten Gewinnspielrunde aus dem Geschäftsgebiet der Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz gemacht. Vom 9. bis 19. November habe sie sich gegen mehr als 3000 andere Spieler durchgesetzt und mit über 1000 korrekt beantworteten Fragen den Hauptgewinn erzielt. Dies sei wirklich eine großartige Leistung, hieß es weiter in einer Mitteilung.

Das wichtige Themenfeld „finanzielle Bildung“ werde mit Hilfe der Quiz-App auf spielerische, moderne und digitale Weise vermittelt. Die App stehe für Jugendliche ab der achten Klasse kostenfrei über die Bank zum Download zur Verfügung. Viele Jugendliche fühlten sich in Sachen Finanzen unsicher und ungenügend informiert, so weitere Details zum Hintergrund für die Aktion. Mit der Quiz-App könnten sich Schülerinnen und Schüler nach Art des bekannten Quiz-Duells Wissen in Bezug auf finanzwirtschaftliche Fragen erarbeiten – im Duellmodus oder aber auch im Selbstlerntraining.