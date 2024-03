Fußball Spitzenreiter ist eine Nummer zu groß

„Man muss ganz klar sagen, dass der FC Wiesbach von der Qualität her eigentlich eine Oberliga-Mannschaft hat. Wir müssen gegen andere Mannschaften die Punkte zum Klassenverbleib holen“, sagt Braun. Da noch kein neuer Trainer gefunden ist, deutet vieles darauf hin, dass er und Bauer auch an diesem Donnerstag um 19 Uhr im Kellerduell des Tabellenletzten beim Tabellen-15. SG Marpingen-Urexweiler an der Seitenlinie stehen werden.