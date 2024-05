SV Bliesmengen-Bolchen Keine Schützenhilfe für SV Bliesmengen-Bolchen

Fußball-Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen hat im Abstiegskampf einen 3:2 (2:0)-Heimsieg gegen den Tabellenneunten Saar 05 Saarbrücken gefeiert. Der Tabellenvorletzte erwischte am Samstag vor 150 Zuschauern einen Auftakt nach Maß. Er ging nach neun Minuten durch Mathias Munz in Führung. Vor dem 2:0 scheiterte erneut Munz an Torwart Nicolas Schäfer, ehe er im Nachsetzen den Ball aber über die Torlinie drückte (25. Minute). Oliver Schramm erhöhte auf 3:0 (71.) . Dann wurde es nochmal spannend. Erst verkürzte Eric Fuhr mit einem Freistoß aus 17 Metern auf 1:3 (77.). In der siebten Minute der Nachspielzeit war Sampres Singh per Kopf zum 2:3 erfolgreich. Dann war aber Schluss.