Feuerwehr Bebelsheim : Ruhrkohle AG spendet Fahrzeug an die Feuerwehr

Nach der offiziellen Schlüsselübergabe des Fahrzeuges an den Feuerwehrverein Bebelsheim und die Gemeinde Mandelbachtal sind (von links) Ralf Mind, Michael Kramp, Bürgermeisterin Maria Vermeulen, Wehrführer Michael Schrögler, Achim König, Andreas Behr, ehemaliger Leiter der Grubenwehr und Hauptrettungsstelle der Ruhrkohle AG (RAG) in Ensdorf, Ortsvorsteher und Feuerwehrvereinsvorsitzender Bertram Nagel und Löschbezirksführer Markus Dincher zu sehen. Foto: Wolfgang Degott

Bebelsheim Das Tanklöschfahrzeug wechselte von Ensdorf nach Bebelsheim und hat seinen ersten Einsatz schon hinter sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Schon am ersten Tag, als es angemeldet und in Betrieb genommen worden war, bestand das neue Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr Bebelsheim seine Feuertaufe. Es wurde zum Einsatz des Dachstuhlbrandes in Habkirchen alarmiert. Das war am 15. März. Jetzt wurde das Tanklöschfahrzeug (TLF) 16-25 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 14 Tonnen und ausgestattet mit einem 2500 Liter fassenden Wassertank sowie einem Stromaggregat im Gepäck, auch offiziell feierlich in Dienst gestellt. Mit dabei der ehemalige Leiter der Grubenwehr und Hauptrettungsstelle Ensdorf, Andreas Behr, der den Schlüssel offiziell sowohl an Löschbezirksführer Markus Dincher als auch die Mandelbachtaler Bürgermeisterin Maria Vermeulen übergab. In seiner Begleitung waren auch die ehemaligen Gerätewarte der Grubenwehr Michael Kramp und Ralf Mind gekommen. Sie hatten sich vor der Überführung wochenlang um das Fahrzeug gekümmert, es in einen guten Zustand versetzt.

Bertram Nagel, Ortsvorsteher und Vorsitzender des Feuerwehrvereins Bebelsheim, sprach von einem historischen Tag für das 700-Seleen-Dorf und informierte die zahlreichen Gäste am Feuerwehrgerätehaus Bebelsheim über die wechselhafte Geschichte des 1981 bei der Hauptrettungsstelle in Friedrichsthal in Dienst gestellten Mercedes-Benz 1424. So sei es 1999 an die Deutsche Steinkohle AG übergegangen und 2017 von der Ruhrkohle AG (RAG) übernommen worden. Seit 2007 war es Teil der Ausstattung der Werksfeuerwehr im Grubenstandort Duhamel, der zum Ende 2021 geschlossen und dessen Wehr aufgelöst worden war. Seither übernimmt die örtliche Feuerwehr Ensdorf den Brandschutz des ehemaligen Betriebsgeländes.