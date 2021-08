Autounfall in Mandelbachtal : Christoph 16 bei Unfall auf der B 423 im Einsatz

Symbolfoto: Rolf Ruppenthal Foto: Ruppenthal

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Freitagabend auf der Bundesstraße B 423 in Mandelbachtal. Gegen 18.18 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen Habkirchen und Bebelsheim, an dem nur ein Fahrzeug beteiligt war.

Aus bislang unbekannten Gründen kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Straßengraben mit einem Betonschacht. Durch den Unfall zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Rettungskräfte und der Rettungshubschrauber Christoph 16 waren im Einsatz, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde komplett gesperrt.