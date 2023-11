Ortsrat Erfweiler-Ehlingen Rainer Grün ist Ortsvorsteher von Erfweiler-Ehlingen

Alle acht Ratsmitglieder stimmten für Grün, der dem Ortsrat seit 2014 angehört. Gleichfalls rückt er im Gemeinderat von Mandelbachtal nach, dessen Mitglied Abel ebenfalls seit 2014 gewesen war. Grün ist seit kurzem Rentner, war 50 Jahre Kaufmann für speditionelle und logistische Dienstleistungen. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Grün, der auch seit 13 Jahren gemeinsam mit Alexander Bieg Jagdpächter in Erfweiler-Ehlingen ist, versprach, ein guter Ansprechpartner im Dorf für alle Generationen zu sein. Der stellvertretende Ortsvorsteher Olaf John (SPD) dankte zu Beginn der Sitzung dem bisherigen Amtsinhaber Michael Abel für seine Arbeit, die er mit viel Engagement und Fleiß erledigt habe. Auch Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) dankte dem scheidenden „Ortschef“, der sich immer intensiv, hartnäckig und erfolgreich für die Belange seines Heimatdorfes eingesetzt habe. Sie erinnerte an Projekte wie die Schaffung eines Fahrradweges, die Installation von Urnen- und Wiesengräbern auf dem Friedhof sowie die Sanierung der Mandelbachhalle und der Grundschule. Abel, der vor seiner Tätigkeit in Erfweiler-Ehlingen noch von 2009 bis 2013 dem im Ortsrat von Wittersheim angehörte, freute sich, dass in den letzten Jahren gemeinsam viel bewegt werden konnte, man immer Hand in Hand gearbeitet und dabei „viele tolle Sachen“ erlebt habe. Als sein schönstes Erlebnis bezeichnete er die „traumhafte“ Fahrt mit 140 Menschen 2017 nach Berlin mit ergreifenden Momenten. Dort hat Erfweiler-Ehlingen sich damals seine im Bundes-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erworbene Silbermedaille während der Grünen Woche abgeholt. Zuletzt fand unter Abels Ägide die 800-Jahrfeier des Dorfes statt, und das Biosphärenfest hatte er nach Erfweiler-Ehlingen geholt. Er werde auch weiterhin in den Vereinen und vor allem im Dorfverein weiter mitarbeiten, mithelfen und unterstützen. Es stehe das Projekt „Haus der Vereine“ an, das noch umgesetzt werden müsse. Als Ratsmitglied rückte für ihn Josef Rebmann (SPD) nach.