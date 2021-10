Unfallflucht in Erfweiler-Ehlingen : Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

(red) Am frühen Samstagmorgen (9. Oktober) gegen 4.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer, vermutlich in einem dunklen Ford Focus, einen in der Rubenheimer Straße in Erfweiler-Ehlingen geparkten Renault Clio mit Neunkircher Kennzeichen beschädigt.

Der Unfallfahrer fuhr einfach weiter.