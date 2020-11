Polizei sucht Zeugen : Landwirtschaftliche Maschine streift geparkten Pkw in Wittersheim

Wittersheim ) In der Seitenstraße „Zum Lochfeld“ in Wittersheim hat sich am Montag, 9. November, zwischen 9.35 und 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter grauer VW Golf Kombi mit Homburger-Kreiskennzeichen beschädigt wurde.

Der Pkw wurde laut Polizei offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und entlang der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund des Schadensbildes an dem VW Golf könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um eine landwirtschaftliche Maschine handeln, weshalb nach Einschätzung der Polizei nicht zwingend davon ausgegangen werden könne, dass der Fahrer des Fahrzeuges den Verkehrsunfall bemerkt hat.