Brutaler Überfall : Diebe würgen 74-Jährige und stehlen Tresor

Ommersheim Eine Frau ist durch laute Geräusche in ihrer Wohnung aus dem Schlaf geschreckt worden. Dann sah sie sich zwei Einbrechern gegenüber.

Zwei Männer haben eine Rentnerin in Ommersheim (Saarpfalz-Kreis) überfallen, ausgeraubt und gewürgt. Die Täter seien in der Nacht auf Mittwoch in das Haus der allein lebenden Frau eingedrungen, teilte die Polizei mit. Durch Geräusche geweckt, ertappte die Anwohnerin die Einbrecher auf frischer Tat. Als sie sich weigerte, einen an der Wand befestigten Tresor zu öffnen, würgte einer der Männer die 74-Jährige und verletzte sie leicht.