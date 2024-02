Gemeinderat Mandelbachtal Die Pläne gegen Hochwasser liegen vor

Ein wichtiges Fazit zur Kanalisation: Diese sei nicht für Starkregen gemacht und werde es auch nicht sein. Dennoch würden Maßnahmen, die die Hochwassergefährdung betreffen, grundsätzlich vom Land übernommen. Denn diese Dinge sind generell förderungsfähig. Darauf gibt es jedoch keinen Rechtsanspruch. Die Vorschläge müssen teilweise erst in die Planung und dann ins Genehmigungsverfahren. Andere Punkte sind bereits angestoßen worden oder wurden bei aktuellen Bautätigkeiten bereits berücksichtigt. „Es gibt keine Garantie vor Naturkatastrophen“, betonte Brita Knappstein vor dem Gremium. Da in viele Dinge indirekt die Freiwillige Feuerwehr eingebunden war, gab es auch hier eine Klarstellung: Die Wehr sei nicht Träger der Maßnahmen und müsse deshalb auch keine Vorsorge treffen. Sie sei auch nur in den Notfallplan eingebunden, so Knappstein. Das Ziel bleibe, dass die Floriansjünger weniger ausrücken müssen, so die Expertin. „Die Kommune und die Privatleute müssen mehr in die Pflicht genommen werden. Zwei Zentimeter Wasser im Keller sind keine Gefahr. Das ist ärgerlich, aber, das regelt man selbst“, so Brita Knappstein. Der Rat schloss sich einstimmig dem Konzept an. Das Konzept ist unter: https://www.mandelbachtal.de/seite/559027/starkregen-und-hochwasservorsorgekonzept.html einsehbar. Dort kann man auch entsprechende Starkregengefahrenkarten für den jeweiligen Ortsteil herunterladen. Zudem finden sich auch Hinweise zum richtigen Umgang am Gewässer, Informationen zum Objektschutz und zur Verhaltensvorsorge.