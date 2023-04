Ostermarkt in Frauenberg Zusammenarbeit ohne jede Grenze

Im Habkircher Zollmuseum, das eigens für den Tag geöffnet hatte, wies dessen Leiter Franz-Josef Fries auch darauf hin, dass der bekannte deutsche Philosoph und Ökonom Karl Marx gemeinsam mit Friedrich Engel am 7. April 1848 das jetzige Festgelände und die Brücke für seinen Grenzübertritt aus dem Königreich Frankreich ins Königreich Bayern nutzte. Beleg dafür ist eine Kopie seines damaligen Reisepasses, die als Exponat ausliegt. Für das Reinheimer Weinbauteam, das für das neue Reinheimer Weinanbaugebiet warb, war es die dritte Teilnahme am Markt und gleichzeitig Startschuss zu weiteren Aktivitäten, wie der kulinarischen Weinwanderung in Reinheim (September) und dem Biosphärenfest in Erfweiler-Ehlingen (16. Juli), wo sie auch mit einem Stand vertreten sein werden. Hatten auf deutscher Seite Vereine aus Habkirchen wie die Fördervereine von Feuerwehr und Kindertagesstätte, die Gruppe „Let’s go fit“ oder auch der Obst- und Gartenbauverein gemeinsam mit dem gemeindlichen „Marktmeister“ Thomas Kroll und dem Verkehrsverein Mandelbachtal unter der Leitung von Manfred Pfeiffer „den Hut an“, hatten sich auf der Lothringer Seite innerhalb eines Comités die Frauenberger Vereine zusammengetan. Bürgermeister und Maire Lucien Dorschner und Habkirchens Ortsvorsteher Michael Flieger wiesen auf eine Premiere hin. Das Elektro-Elysée-Mobil habe Tobias Turco von der Staatskanzlei von Saarbrücken in den Bliesgau gefahren und warb vor Ort für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Freundschaft der Menschen beider Länder.